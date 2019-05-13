Девушка дня. Кошелева, которая не хочет играть в России

В карьере 30-летней Татьяны Кошелевой было много команд, стран и побед…

Заниматься волейболом спортсменка начала в Туле, а первым профессиональным клубом Кошелевой был РГСУ-ЦДМ из Москвы. Доигровщица успела поиграть в трех «Динамо»: московском, казанском и краснодарском, а также в «Заречье-Одинцово». В 2016 году Кошелева уехала в Турцию, где защищала цвета «Эджзаджибаши» из Стамбула.

В прошлом сезоне волейболистка сборной России выступала за бразильский клуб «Рексона-Сеск» и итальянский – «Скандиччи». А сегодня стало известно, что в следующем сезоне Кошелева переедет в чемпионат Китая.

«Советский спорт» собрал лучшие фотографии волейболистки-путешественницы.