Девушка дня. Принцесса российского волейбола Валерия Сафонова

В команде великого и ужасного Николая Карполя выступает доигровщица Валерия Сафонова, которую называют принцессой российского волейбола.

Вместе с «Уралочкой» Валерия завоевала пять медалей российской суперлиги, серебро Кубка ЕКВ и Кубка Вызова. Два года назад Сафонова покинула Екатеринбург, чтобы провести один сезон в «Локомотиве» из Калининграда, но прошлым летом вернулась туда, где ей больше доверяют.

В субботу Всероссийская федерация волейбола объявила о досрочном завершении сезона. Таким образом, в свой день рождения Валерия снова стала бронзовым призером чемпионата страны.

ФОТО: https://www.instagram.com/lerasafonova/