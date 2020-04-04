Девушка дня. Дарья Малыгина - два метра красоты

Жадная бездарная женщина, глисты, унитаз и старая проститутка Идет всего вторая неделя коронавирусного карантина, а нервы у народа начинают потихоньку сдавать. «Советский спорт» собрал крепкие высказывания коллег из спортивного мира и составил «рейтинг наездов». 03.04.2020 18:00 Футбол Кузнецов Дмитрий Доиграть сезон, договориться с игроками о сокращении зарплат. Итоги собрания РПЛ Вслед за видеоконференцией УЕФА и РФС, состоявшихся 1 апреля, настала очередь обсудить насущные проблемы и клубам РПЛ. 03.04.2020 17:00 Футбол Зибрак Артем Проводы зимы. Мишин прилетел в Сибирь на последний турнир – и чуть его не выиграл (видео) Всероссийская спартакиада в Красноярске завершила зимний сезон. В мужском одиночном катании победу одержал чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалев. 20.03.2020 14:00 Фигурное катание Тигай Лев «Пол тренера значения не имеет. Я знаю – я работал с Моресмо». Колонка Энди Маррея к 8 марта В Международный женский день двукратный олимпийский чемпион по теннису Энди Маррей поделился мыслями относительно равноправия в спорте. 08.03.2020 15:00 Теннис Мысин Николай Большунов, Косторная, Репилов. Кто восхитил больше всего? Зимний сезон в этом году прошел почти полностью и принес нам немало ярких побед. «Советский спорт» подвел итоги в олимпийских видах. И этом материале – речь о наших самых успешных командах. 29.03.2020 22:30 Фигурное катание Мысин Николай, Тигай Лев В России покажут чемпионат Белоруссии, а бой Нурмагомедова все ближе к отмене В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в мире спорта со вчерашнего вечера. 21.03.2020 08:00 ММА Кузнецов Дмитрий В «Калгари Флеймз» не верят, что сезон НХЛ можно возобновить ранее июля «Калгари» и «Эдмонтон» массово увольняют сотрудников. 31.03.2020 20:00 Хоккей Славин Виталий КХЛ на самоизоляции. Почему лига молчит про «Адмирал» Первого апреля в Приморье было объявлено, что клуб из Владивостока лишился средств для выступления в КХЛ. Однако никаких комментариев от лиги до сих пор нет. 02.04.2020 19:30 Хоккей Кузнецов Дмитрий «Теннис, я прощаюсь с тобой…». Колонка Марии Шараповой Мария Шарапова объявила о расставании с большим спортом в трогательном письме, опубликованном в издании VanityFair.
26.02.2020 18:00 Теннис Анисимов Вадим Назло коронавирусу. Чемпионат мира в Монреале пройдет в срок и со зрителями Кроме юниорского ЧМ, прошедшего в Таллине, в последние дни было много разговоров о ЧМ «взрослом». Его старт запланирован на 18 марта. 10.03.2020 14:00 Фигурное катание Тигай Лев