Девушка дня. Дарья Малыгина - два метра красоты

В 2010-2015 Дарья Малыгина выступала за команду «Динамо-Казань». До 2013 играла только за молодёжную команду клуба, а в сезоне 2013/2014 провела один матч уже за основную команду в суперлиге чемпионата России. В сезоне 2014/2015 волейболистка выиграла золотую медаль российского первенства, проведя 10 игр в суперлиге.

В 2015-2017 выступала за подмосковное «Заречье-Одинцово». В 2017 вернулась в Казань, а в 2019 заключила контракт с ВК «Сахалин».

В 2016 Дарья Малыгина дебютировала в национальной сборной России, приняв участие в розыгрыше Гран-при, а затем и в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.