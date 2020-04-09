Девушка дня. Евгения Бочкарева

Сегодня 24-й день рождения отмечает доигровщица «Сахалина» Евгения Бочкарева.

Евгения начинала карьеру в «Уралочке», за которую дебютировала в 2015 году и выступала еще два сезона, а в 2018 году она стала игроком «Сахалина».

ФОТО: https://www.instagram.com/evgeniyabochan/