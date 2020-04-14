Девушка дня. Волейболистка Александра Пасынкова

Александра Пасынкова - волейболистка, доигровщица. Она является чемпионкой Европы и мастером спорта международного класса.

Последним клубом, за который она выступала, был «Динамо-Казань». Также она играла за «Динамо» (Московская область), «Уралочка-НТМК», «Динамо» (Краснодар), «Сахалин», «Протон».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Pasynkova Aleksandra (@sanechnaya) 29 Фев 2020 в 9:42 PST

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Pasynkova Aleksandra (@sanechnaya) 29 Дек 2018 в 10:49 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Pasynkova Aleksandra (@sanechnaya) 15 Июл 2018 в 4:11 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Pasynkova Aleksandra (@sanechnaya) 15 Окт 2017 в 12:01 PDT

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