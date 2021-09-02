Сборная России на старте чемпионата Европы проиграла Турции

Мужская сборная России по волейболу в первом матче чемпионата Европы проиграла команде Турции со счетом 1:3 (27:29, 25:16, 21:25, 19:25).

Следующую игру подопечные Туомаса Саммелвуо проведут 4 сентября, соперником россиян будет сборная Нидерландов. Турки за день до этого сыграют с Испанией.

Напомним, что на прошлом Евро мужская сборная России дошла до четвертьфинала, где проиграла Словении (1:3).

Чемпионат Европы проходит в Польше, Чехии, Эстонии и Финляндии, где на групповом этапе будет выступать сборная России.