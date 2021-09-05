Сборная России переиграла команду Финляндии в матче чемпионата Европы

Российские волейболисты нанесли поражение команде Финляндии в матче группового этапа чемпионата Европы.
Подопечные Туомаса Саммельвуо выиграли встречу со счетом 3:2 (22:25, 25:15, 25:23, 25:17).
По 16 очков в составе российской сборной набрали Дмитрий Волков и Ярослав Подлесных.
Таким образом, подопечные Туомаса Саммельвуо одержали вторую победу на текущих соревнованиях. Наш коллектив занимает четвертое место в группе C.
Добавим, что 7 сентября сборной России предстоит встретиться с командой Испании.