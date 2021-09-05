Сборная России переиграла команду Финляндии в матче чемпионата Европы

«Он ведь не совсем отмороженный, так ведь?» Рэпер Горозия и звезды «Матч ТВ» схлестнулись по теме игры команды Карпина

В сети разгорелся скандал. Народ не сошелся в едином мнении по поводу игры сборной на Кипре.