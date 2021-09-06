Тигр стал официальным талисманом чемпионата мира по волейболу-2022 в России

Тигр стал официальным талисманом чемпионата мира по футболу 2022 года в России, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.

Выбор сделали болельщики, которые три недели голосовали на официальном сайте турнира. За тигра проголосовали почти 46 процентов болельщиков. Медведь занял второе место с 41,9 процентов голосов.

Отмечается, что имя талисмана будет объявлено позже.

Чемпионат мира пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года в 10 городах России.