Сборная России досрочно вышла в плей-офф чемпионата Европы

Мужская сборная России по волейболу обеспечила себе досрочный выход в плей-офф чемпионата Европы.
Во вторник, 7 сентября, подопечные Туомаса Саммелвуо обыграли команду Испании (3-1). Ранее российская команда уступила сборной Турции (1-3), одолела Нидерланды (3-2) и обыграла Финляндию ().
Таким образом, сборная России набрала восемь очков, занимает третье место в группе C и уже не опустится ниже четвертой строчки.
Добавим, что 8 сентября команде Саммелвуо предстоит встретиться с Северной Македонией.
источник: «Советский спорт»