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08 сентября 18:47
автор: Максим Скороходов

Сборная России обыграла Северную Македонию на чемпионате Европы по волейболу

Подопечные Туомаса Саммелвуо ждут матча Турция - Финляндия, чтобы узнать итоговое место в группе.

Мужская сборная России по волейболу в заключительном для себя матче группового этапа чемпионата Европы победила Северную Македонию со счетом 3:0 (25:15, 25:13, 25:18).

Самым результативным игроком нашей команды стал диагональный Кирилл Клец, набравший 15 очков.

Сборная России одержала четвертую победу и набрала 11 очков, пока наши волейболисты поднялись на второе место, но ее может обойти Турция (3 победы, 9 очков), которой предстоит матч с Финляндией.

Если подопечные Саммелвуо останутся вторыми, то в 1/8 финала встретятся со третьей командой группы А Украиной, в противном случае россияне будут играть либо с Сербией либо с Польшей.

Северная Македония проиграла все матчи в группе и покидает турнир.

источник: «Советский спорт»
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