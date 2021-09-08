Российские волейболисты в 1/8 финала чемпионата Европы сыграют со сборной Украины

После заключительных матчей группы С чемпионата Европы по волейболу определился соперник сборной России по первому раунду плей-офф.
Сборная Финляндии обыграла Турцию со счетом 3:2 (25:17, 16:25, 27:29, 25:18, 15:13) и не позволили ей занять второе место, на котором располагается сборная России.
Таким образом, подопечные финского специалиста Туомаса Саммелвуо в 1/8 финала сыграют против сборной Украины, ставшей третьей в группе А. Матч пройдет 11 сентября в Гданьске.
Финны в первом раунде плей-офф сыграют с Польшей, а турки - с Сербией.
источник: «Советский спорт»