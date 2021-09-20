Сборная Италии стала чемпионом Европы, завоевав титул в седьмой раз

Месси не нужен этому «ПСЖ»? Лео обиделся на замену, а парижане без него вырвали чудо-победу у «Лиона»

В шестом туре чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен» дома с большим трудом переиграл «Лион» (2:1) и по-прежнему идет в Лиге 1 без потерь.