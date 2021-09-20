Сборная Италии стала чемпионом Европы, завоевав титул в седьмой раз

Мужская сборная Италии в решающем матче европейского первенства оказалась сильнее национальной команды Словении. Встреча, которая прошла на стадионе «Сподек» в польской Катовице, завершилась со счетом 3-2 (22:25, 25:20, 20:25, 25:20, 15:11).
Таким образом, итальянцы стали семикратными чемпионами Европы.
Бронзовыми призерами стала сборная Польша, обыгравшая в матче за третье место команду Сербии (3:0).
Напомним, что Россия завершила свое выступление на стадии 1/4 финала, уступив полякам.
источник: «Советский спорт»