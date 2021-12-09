Алина Загитова увлеклась волейболом

«Я всю жизнь занимаюсь индивидуальным видом спорта. Хотя за мной всегда стояли тренеры и другие специалисты. Так что ощущение команды мне очень хорошо знакомо. И все же по-настоящему командный вид спорта - это другое. Ты разделяешь ответственность за результат с другими людьми.

Сложнее это или проще, я не знаю. Но наблюдать за командным спортом мне всегда интересно. Поэтому меня очень радует, что в 2022 году Россия примет чемпионат мира по волейболу среди мужских команд. Он пройдет в 10 российских городах. Финал чемпионата будет в Москве. Я буду болеть за нашу сборную!

Если вы еще не в рядах поклонников волейбола, то самое время это исправить. А главное - покупайте билеты на матчи», - написала Загитова в инстаграме

Напомним, что чемпионат мира пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года в десяти городах нашей страны: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ярославле, Уфе, Екатеринбурге, Новосибирске, Калининграде, Кемерове и Красноярске.