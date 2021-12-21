«Динамо-Ак Барс» обыграло «Марицу» в волейбольной Лиге чемпионов

«Динамо-Ак Барс» в домашнем матче третьего тура группового этапа женской Лиги чемпионов обыграло болгарскую «Марицу» со счетом 3:0 (25:10, 25:21, 25:20).

Таким образом, российский клуб одержал вторую победу и набрал 7 очков. На данный момент «Динамо-Ак Барс» занимает первое место в группе, но его может позже подвинуть турецкий «Фенербахче», который на данный момент не знает поражений. «Марица» не имеет набранных очков.

18 января казанское «Динамо» сыграет во Франции с «Безье», болгарский клуб на следующий день попробует дать в гостях бой «Фенербахче».