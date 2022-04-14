Свищев не понимает, на каком основании у сборной России отняли путевку на ЧМ и отдали ее Украине

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал последние события вокруг сборной России.

Ранее стало известно, что команду отстранили от чемпионата мира по волейболу. Место национальной команды заняла сборная Украины.

«При всем уважении к украинским волейболистам это не лучшая команда в мире. Не понимаю, из каких соображений принято это решение, кем оно принимается и, чего хотя добиться при принятии такого решения», – сказал Свищев для «СЭ».

Добавим, что ЧМ по волейболу пройдет Польше и Словении с 26 августа по 11 сентября.