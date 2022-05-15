Волейболистка сборной России Воронкова перешла в турецкий «Эджзаджибаши»

Доигровщица сборной России Ирина Воронкова со следующего сезона будет играть за турецкий «Эджзаджибаши».

«Мы от всего сердца благодарим Ирину за все, что она сделала для команды - за неоценимый вклад в победы «Локомотива», за самоотдачу и прекрасный волейбол. Желаем ей больших успехов в дальнейшей карьере и всегда будем рады ее видеть. Спасибо, Ира! И до новой встречи!» - говорится в сообщении пресс-службы «железнодорожников», вместе с которыми Воронкова дважды подряд становилась чемпионом России.

Добавим, что Воронкова играла за «Локомотив» с 2018 года. Вместе со сборной России доигровщица три года назад завоевала бронзовые медали Кубка мира.

«Эджзаджибаши» в минувшем сезоне стал бронзовым призером чемпионата Турции.