ФутболХоккейВладиславу Третьяку - 70!Бокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Волейболистка сборной России Воронкова перешла в турецкий «Эджзаджибаши»

На этой неделе доигровщица вместе с «Локомотивом» выиграла золотые медали чемпионата России.
Волейболистка сборной России Воронкова перешла в турецкий «Эджзаджибаши»
15 мая 2022 23:30
автор: Максим Скороходов
автор фото: ВК "Локомотив" (Калининград)

Доигровщица сборной России Ирина Воронкова со следующего сезона будет играть за турецкий «Эджзаджибаши».

«Мы от всего сердца благодарим Ирину за все, что она сделала для команды - за неоценимый вклад в победы «Локомотива», за самоотдачу и прекрасный волейбол. Желаем ей больших успехов в дальнейшей карьере и всегда будем рады ее видеть. Спасибо, Ира! И до новой встречи!» - говорится в сообщении пресс-службы «железнодорожников», вместе с которыми Воронкова дважды подряд становилась чемпионом России.

Добавим, что Воронкова играла за «Локомотив» с 2018 года. Вместе со сборной России доигровщица три года назад завоевала бронзовые медали Кубка мира.

«Эджзаджибаши» в минувшем сезоне стал бронзовым призером чемпионата Турции.

источник: ЖВК «Локомотив» (Калининград)
Это интересно:
Волейболистка сборной России Воронкова перешла в турецкий «Эджзаджибаши»
Волейболистка сборной России Воронкова перешла в турецкий «Эджзаджибаши»
На этой неделе доигровщица вместе с «Локомотивом» выиграла золотые медали чемпионата России.
15.05.2022 23:30
Волейбол
автор: Максим Скороходов
Трефилов - о словах Воронкова: «Нужно найти в себе мужество и извиниться»
В российском волейболе набирает обороты скандал на почве расизма
14.05.2022 16:20
Волейбол
автор: Александр Шульгин
Главный тренер «Локомотива» Воронков назвал темнокожую волейболистку «Уралочки» обезьяной
Главный тренер «Локомотива» Воронков назвал темнокожую волейболистку «Уралочки» обезьяной
Клуб Свердловской области попросил извинений.
13.05.2022 09:06
Волейбол
автор: Максим Скороходов
Объявлена символическая сборная «Финала шести» волейбольной суперлиги, MVP стал Панков
«Динамо» защитило чемпионский титул.
10.05.2022 23:01
Волейбол
автор: Максим Скороходов
Московское «Динамо» обыграло «Локомотив» и защитило титул чемпиона волейбольной суперлиги
Московское «Динамо» обыграло «Локомотив» и защитило титул чемпиона волейбольной суперлиги
Бело-голубые стали четырехкратными чемпионами России.
10.05.2022 21:33
Волейбол
автор: Максим Скороходов
«Зенит-Казань» завоевал бронзовые медали чемпионата России по волейболу
«Зенит-Казань» завоевал бронзовые медали чемпионата России по волейболу
В матче за третье место подопечные Вербова обыграли одноименный клуб из Санкт-Петербурга.
10.05.2022 17:37
Волейбол
автор: Максим Скороходов
«Локомотив» стал соперником «Динамо» по финалу волейбольной суперлиги, обыграв «Зенит-Казань»
«Локомотив» стал соперником «Динамо» по финалу волейбольной суперлиги, обыграв «Зенит-Казань»
Команда Вербова не воспользовалась преимуществом домашней площадки.
09.05.2022 20:43
Волейбол
автор: Максим Скороходов
Московское «Динамо» вышло в финал волейбольной суперлиги, обыграв петербургский «Зенит»
Московское «Динамо» вышло в финал волейбольной суперлиги, обыграв петербургский «Зенит»
«Финал шести» проходит в Казани.
09.05.2022 18:13
Волейбол
автор: Максим Скороходов
«Уралочка-НТМК» победила «Локомотив» и перевела финальную серию в решающий матч
«Уралочка-НТМК» победила «Локомотив» и перевела финальную серию в решающий матч
Четвертая игра между командами прошла в Нижнем Тагиле.
09.05.2022 17:44
Волейбол
автор: Максим Скороходов
«Волеро ле Канне» с российской либеро Симанихиной стал чемпионом Франции
В финале в трех матчах был обыгран «Мюлуз».
08.05.2022 13:56
Волейбол
автор: Максим Скороходов
Шведам звезды не нужны и такие разные Мальгины. Итоги 3-го дня ЧМХ-2022
В центральном матче игрового дня на чемпионате мира в Финляндии сборная Швеции победила Чехию (5:3).
По «методичке» Галицкого! Как «Краснодар» победил ЦСКА, заканчивая матч одиннадцатью воспитанниками
Победу «быкам» над армейцами в 29-м туре РПЛ принес красивый гол 19-летнего Никиты Кривцова.
«Мы можем стать «Спартаком» 90-х». Мостовой — о «Зените» и ничьей с красно-белыми
Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой, сравнявший счет с пенальти в компенсированное время матча 29-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1), поделился мнением об этой игре и чемпионском сезоне.
Правило Семака работает! Как «Спартак» не удержал победу над «Зенитом»
В 29-м туре РПЛ красно-белые сыграли вничью с досрочными чемпионами России (1:1), пропустив с пенальти в добавленное время.
«Эджуке забьет, армейцы победят 2:1». Прогноз Ловчева на матч «Краснодар» — ЦСКА
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от важного матча 29-го тура РПЛ (15 мая, 19:00).
«С такой защитой голов будет много — ставлю на ничью 2:2». Ловчев — о суперматче «Спартак» — «Зенит»
Лучший футболист страны 1972 года Евгения Ловчева дал «Плеймейкеру» прогноз на знаковый матч 29-го тура РПЛ (15 мая, 16:30).
Левый хук в голову! Как Чарло нокаутировал Кастаньо и стал седьмым в истории «абсолютом» с четырьмя поясами
Американец Джермелл Чарло победил аргентинца Брайана Кастаньо и стал абсолютным чемпионом мира в первом среднем весе.
Избиение Казахстана, финские мучения и швейцарский рекордсмен. Итоги 2-го дня ЧМХ-2022
На чемпионате мира по хоккею в Финляндии 14 мая было сыграно шесть матчей.
Германия осиротела. Как Левандовски и Холанд попрощались с Бундеслигой
Две главные звезды Бундеслиги Роберт Левандовски и Эрлинг Холанд расстаются с чемпионатом, в котором провели немало ярких минут.
«Скоро все будет хорошо». Гилерме — о «Локомотиве», Семине и новом контракте
Вратарь «Локомотива» Гилерме прокомментировал ничью 3:3 с «Динамо» в 29-м туре РПЛ и поделился своими планами.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика