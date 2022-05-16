В Министерстве спорта РФ отреагировали на расистский скандал вокруг главного тренера «Локомотива»

Министр спорта РФ Олег Матыцин призвал Всероссийскую федерацию волейбола (ВФВ) наказать главного тренера «Локомотива» Андрея Воронкова за слова, сказанные в адрес волейболистки «Уралочки» Аиламы Сесе Монталво.

Напомним, специалист назвал кубинскую спортсменку обезьяной и до сих пор не извинился за свои слова.

«Министерство спорта считает неприемлемыми любые проявления расизма и неуважительного отношения к сопернику. В современном обществе нет места дискриминации по расовому или национальному признаку.

Считаю, что в связи с данным инцидентом Всероссийской федерации волейбола необходимо принять меры дисциплинарного характера в отношении тренера «Локомотива», – приводит слова министра российский журналист Василий Конов.

По некоторым данным, Воронков может получить двухлетнюю дисквалификацию.