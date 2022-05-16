ФутболХоккейВладиславу Третьяку - 70!Бокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Тихонов: Этого Воронкова надо отстранять от тренерской работы, гнать его, пусть картошку сажает

Легендарный биатлонист – о наказании для тренера, оскорбившего кубинскую волейболистку.
16 мая 2022 20:06
автор: Артур Гичунцев

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов предложил наказать главного тренера «Локомотива» Андрея Воронкова, оскорбившего кубинскую волейболистку Аиламу Сесе Монталво.

Напомним, в матче против «Уралочки» Воронков назвал спортсменку обезьяной. Он до сих пор не извинился за свои слова, а в Министерстве спорта РФ потребовали от Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) наказать специалиста.

«Оскорбление налицо. Если кубинка свой уход мотивирует этим, то она абсолютно права. Такое прощать нельзя. Если с нашей стороны не будут приняты меры, это будет караул. Этого Воронкова надо отстранять от тренерской работы, гнать его, дать лопату, пусть пожары тушит и картошку сажает, если с головой непорядок.

Я такое в свое время не терпел, бил сразу. У меня было несколько наказанных товарищей по команде, которые позорили сборную Союза. Если его отстранить от работы, это будет хорошим примером для других», – цитирует Тихонова агентство «РИА Новости».

источник: «РИА Новости»
Это интересно:
Тихонов: Этого Воронкова надо отстранять от тренерской работы, гнать его, пусть картошку сажает
Легендарный биатлонист – о наказании для тренера, оскорбившего кубинскую волейболистку.
16.05.2022 20:06
Волейбол
автор: Артур Гичунцев
В Министерстве спорта РФ отреагировали на расистский скандал вокруг главного тренера «Локомотива»
Андрей Воронков назвал кубинскую волейболистку обезьяной и до сих пор не извинился за свои слова.
16.05.2022 18:41
Волейбол
автор: Артур Гичунцев
«Все были в шоке». Карполь - о расистском высказывании Воронкова в адрес кубинки Монталво
Инцидент произошел во время финала чемпионата России.
16.05.2022 16:30
Волейбол
Стало известно, когда дисциплинарная комиссия ВФВ рассмотрит эпизод с Воронковым
«Уралочка» попросила наставника извиниться за оскорбление в адрес своей волейболистки.
16.05.2022 15:49
Волейбол
автор: Александр Поволоцкий
Кубинская волейболистка «Уралочки» Монталво приняла решение уйти из клуба
21-летняя спортсменка выступала за клуб из Екатеринбурга с 2019 года.
16.05.2022 12:04
Волейбол
автор: Владислав Корегин
Волейболистка сборной России Воронкова перешла в турецкий «Эджзаджибаши»
Волейболистка сборной России Воронкова перешла в турецкий «Эджзаджибаши»
На этой неделе доигровщица вместе с «Локомотивом» выиграла золотые медали чемпионата России.
15.05.2022 23:30
Волейбол
автор: Максим Скороходов
Трефилов - о словах Воронкова: «Нужно найти в себе мужество и извиниться»
В российском волейболе набирает обороты скандал на почве расизма
14.05.2022 16:20
Волейбол
автор: Александр Шульгин
Главный тренер «Локомотива» Воронков назвал темнокожую волейболистку «Уралочки» обезьяной
Главный тренер «Локомотива» Воронков назвал темнокожую волейболистку «Уралочки» обезьяной
Клуб Свердловской области попросил извинений.
13.05.2022 09:06
Волейбол
автор: Максим Скороходов
Объявлена символическая сборная «Финала шести» волейбольной суперлиги, MVP стал Панков
«Динамо» защитило чемпионский титул.
10.05.2022 23:01
Волейбол
автор: Максим Скороходов
Московское «Динамо» обыграло «Локомотив» и защитило титул чемпиона волейбольной суперлиги
Московское «Динамо» обыграло «Локомотив» и защитило титул чемпиона волейбольной суперлиги
Бело-голубые стали четырехкратными чемпионами России.
10.05.2022 21:33
Волейбол
автор: Максим Скороходов
Словаков хватило на период… Пока Канада крушит всех на ЧМХ-2022
В центральном матче четвертого игрового дня чемпионата мира в группе А родоначальники хоккея победили в Хельсинки сборную Словакии – 5:1.
Стань «экспертом CS:GO» и получи ценный приз! «Лига Ставок» запустила суперакцию для любителей киберспорта
С 13 мая по 5 июня 2022 года «Лига Ставок» проводит розыгрыш ценных призов среди своих клиентов.
Кубинка из «Уралочки» покидает Россию после расистского скандала. Как накажут «зоо-тренера» Воронкова?
21-летняя волейболистка «Уралочки» Айлама Монтальво ушла из екатеринбургского клуба на фоне оскорблений в свой адрес. Решение кубинка приняла до того, как Всероссийская федерация волейбола вынесла вердикт в отношении Андрея Воронкова, чья реплика спровоцировала скандал.
«Оставлять Березуцких тренерами ЦСКА очень опасно!» Мнение легенды клуба
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев поделился с «Плеймейкером» мыслями о поражении от «Краснодара» в матче 29-го тура РПЛ (0:1), которое лишило армейцев шансов на медали.
«Зарема права! Что же натворил Иванов на ВАР?!» Хусаинов — о судействе матча «Спартак» — «Зенит»
Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов оценил для «Плеймейкера» работу судей на матче 29-го тура РПЛ «Спартак» - «Зенит» (1:1).
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 16.05.2022: на кону 4 150 000 рублей!
16 мая 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
«Спартак» не дал играть «Зениту». Максим Деменко — о главном матче РПЛ
Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Максим Деменко поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от воскресного матча 29-го тура РПЛ, в котором была зафиксирована ничья 1:1.
Малкин в шоке, Панарин — в истории! Как русский суперфорвард оставил «рейнджеров» в Кубке Стэнли (видео)
Гол Артемия Панарина в овертайме седьмого матча серии плей-офф НХЛ принес «Нью-Йорк Рейнджерс» победу (4:3) над «Питтсбургом» и путевку во второй раунд Кубка Стэнли.
Шведам звезды не нужны и такие разные Мальгины. Итоги 3-го дня ЧМХ-2022
В центральном матче игрового дня на чемпионате мира в Финляндии сборная Швеции победила Чехию (5:3).
По «методичке» Галицкого! Как «Краснодар» победил ЦСКА, заканчивая матч одиннадцатью воспитанниками
Победу «быкам» над армейцами в 29-м туре РПЛ принес красивый гол 19-летнего Никиты Кривцова.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика