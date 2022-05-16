Тихонов: Этого Воронкова надо отстранять от тренерской работы, гнать его, пусть картошку сажает

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов предложил наказать главного тренера «Локомотива» Андрея Воронкова, оскорбившего кубинскую волейболистку Аиламу Сесе Монталво.

Напомним, в матче против «Уралочки» Воронков назвал спортсменку обезьяной. Он до сих пор не извинился за свои слова, а в Министерстве спорта РФ потребовали от Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) наказать специалиста.

«Оскорбление налицо. Если кубинка свой уход мотивирует этим, то она абсолютно права. Такое прощать нельзя. Если с нашей стороны не будут приняты меры, это будет караул. Этого Воронкова надо отстранять от тренерской работы, гнать его, дать лопату, пусть пожары тушит и картошку сажает, если с головой непорядок.

Я такое в свое время не терпел, бил сразу. У меня было несколько наказанных товарищей по команде, которые позорили сборную Союза. Если его отстранить от работы, это будет хорошим примером для других», – цитирует Тихонова агентство «РИА Новости».