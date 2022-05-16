Дмитрий Губерниев: Воронков не просто чертов расист, он мерзавец

Комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев в жесткой форме раскритиковал главного тренера ВК «Локомотив» Андрея Воронкова.
Напомним, в матче против «Уралочки» специалист назвал кубинскую волейболистку обезьяной и до сих пор не извинился.
«Тренер Воронков молчит!!! И уже всем понятно, он не просто чертов расист…. Он мерзавец», – написал Губерниев в соцсети.
Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин потребовал от Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) наказать Воронкова за его поведение.
источник: «Советский спорт»