Дмитрий Губерниев: Воронков не просто чертов расист, он мерзавец

Комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев в жесткой форме раскритиковал главного тренера ВК «Локомотив» Андрея Воронкова.

Напомним, в матче против «Уралочки» специалист назвал кубинскую волейболистку обезьяной и до сих пор не извинился.

«Тренер Воронков молчит!!! И уже всем понятно, он не просто чертов расист…. Он мерзавец», – написал Губерниев в соцсети.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин потребовал от Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) наказать Воронкова за его поведение.