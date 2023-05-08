Олимпийский чемпион Волков объявил о завершении карьеры

Блокирующий казанского «Зенита» Александр Волков объявил о завершении спортивной карьеры после победы в третьем матче финальной серии Суперлиги против московского «Динамо».

Казанский клуб победил в серии 3-0 и в 11-й раз стал чемпионом России.

«Заканчиваю карьеру, заканчиваю чемпионом. Спасибо за все, что было в моей карьере», - сказал Волков в эфире «Матч ТВ».

38-летний Волков в составе сборной России стал олимпийским чемпионом, является обладателем Кубка мира и победителем Мировой лиги.