Завершивший карьеру олимпийский чемпион Александр Волков стал главным тренером «Белогорья»

Волейбольный клуб «Белогорье» объявил о назначении олимпийского чемпиона Александра Волкова на должность главного тренера.

Срок контракта не разглашается.

«Мы выбрали Александра Волкова. Немало общались с ним по этому поводу, и мне понравилось его видение, настрой, честолюбие. Человек жаждет быть тренером, а так как наши с ним взгляды совпадают по поводу игры и перспективы команды на будущее, мы решили пойти ему навстречу. У Александра Волкова огромный игровой и волейбольный в целом опыт, большой авторитет, что, как я надеюсь, поможет ему быстро переориентироваться на тренерскую профессию», - приводит пресс-служба клуба слова директора Сергея Тетюхина.

Напомним, что Волков завершил игровую карьеру после победы с «Зенитом-Казанью» в чемпионате России-2023.

Волков в составе сборной России выиграл Олимпийские игры в Лондоне, Кубок Мира-2011 и Мировую Лигу-2011.

На клубном уровне новый тренер «Белогорья» стал шестикратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка и Суперккубка страны, а также победителем Лиги чемпионов-2011/12, Кубка Италии-2010/11 и Суперкубка Италии-2010.