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Агент Кузнецовой сообщила, что волейболистка перешла в бразильский топовый клуб 

Российская спортсменка текущим летом присоединилась к действующему чемпиону Бразилии. 
28 июня 2023 23:02
автор: Глеб Шевяков

Генеральный менеджер агентства SB Community, представляющего интересы российской волейболистки Софьи Кузнецовой, Екатерина Федоровцева оценила переход своей клиентки в клуб «Прайя».

Отметим, что в прошедшем сезоне нападающая-доигровщица выступала за «Боска Сан-Бернардо» (Кунео) в Серии А1.

«Софья великолепно показала себя в итальянском чемпионате. Да, команда не заняла высоких мест, но Софья стала одним из самых ярких игроков итальянской лиги. Кузнецова едет в яркий и колоритный чемпионат Бразилии и присоединится к топовому клубу «Прайя» на очень хороших условиях. Рады за нее, это отличный шаг в ее карьере! — приводит слова менеджера «Матч ТВ».

Добавим, что в сезоне-2022/2023 «Прайя» стал чемпионом Бразилии в местной волейбольной лиге, а также стал победителем клубного чемпионата Южной Америки.

В минувшем сезоне в итальянской лиге на счету Кузнецовой – 383 набранных очка, что позволило 23-летней спортсменке войти в десятку лучших бомбардиров Серии А.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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