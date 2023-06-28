Агент Кузнецовой сообщила, что волейболистка перешла в бразильский топовый клуб 

Генеральный менеджер агентства SB Community, представляющего интересы российской волейболистки Софьи Кузнецовой, Екатерина Федоровцева оценила переход своей клиентки в клуб «Прайя».

Отметим, что в прошедшем сезоне нападающая-доигровщица выступала за «Боска Сан-Бернардо» (Кунео) в Серии А1.

«Софья великолепно показала себя в итальянском чемпионате. Да, команда не заняла высоких мест, но Софья стала одним из самых ярких игроков итальянской лиги. Кузнецова едет в яркий и колоритный чемпионат Бразилии и присоединится к топовому клубу «Прайя» на очень хороших условиях. Рады за нее, это отличный шаг в ее карьере! — приводит слова менеджера «Матч ТВ».

Добавим, что в сезоне-2022/2023 «Прайя» стал чемпионом Бразилии в местной волейбольной лиге, а также стал победителем клубного чемпионата Южной Америки.

В минувшем сезоне в итальянской лиге на счету Кузнецовой – 383 набранных очка, что позволило 23-летней спортсменке войти в десятку лучших бомбардиров Серии А.