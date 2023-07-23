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Волейбольная сборная Польши стала победителем Лиги Наций-2023 

Польская национальная команда впервые в своей истории завоевала этот трофей. 
23 июля 2023 23:25
автор: Глеб Шевяков

Сборная Польши по волейболу одержала победу над американскими волейболистами в финале Лиги Наций.

Отметим, что встреча, проходившая в Гданьске, завершилась со счетом 3-1 (25:23, 24:26, 25:18, 25:18) в пользу поляков.

Таким образом, мужская национальная команда Польши первый раз за свою историю выиграла Лигу наций.

Добавим, что бронзовым призером турнира стала сборная Японии, которая одолела итальянцев в матче за третье место со счётом 3-2 (25:18, 25:23, 17:25, 17:25, 15:9).

источник: «Советский спорт»
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