Волейбольная сборная Польши стала победителем Лиги Наций-2023 

Сборная Польши по волейболу одержала победу над американскими волейболистами в финале Лиги Наций.

Отметим, что встреча, проходившая в Гданьске, завершилась со счетом 3-1 (25:23, 24:26, 25:18, 25:18) в пользу поляков.

Таким образом, мужская национальная команда Польши первый раз за свою историю выиграла Лигу наций.

Добавим, что бронзовым призером турнира стала сборная Японии, которая одолела итальянцев в матче за третье место со счётом 3-2 (25:18, 25:23, 17:25, 17:25, 15:9).