ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Сборная Италии стала финалистом чемпионата Европы по волейболу 

На стадии 1/2 финала турнира итальянцы оказались сильнее французских волейболистов. 
14 сентября 2023 23:56
автор: Глеб Шевяков

Национальная команда Италии вышла в финал чемпионата Европы по волейболу 2023 года.

В полуфинальном матче соревнований подопечные Фердинандо де Джорджи одержали победу над сборной Франции со счётом 3:0 (25:21, 25:19, 25:23).

В финале чемпионата Европы сборная Италии встретится с национальной командой Польши, которая ранее обыграла словенцев со счётом 3:1 (23:25, 25:21, 25:20, 25:21). Матч состоится в субботу, 16 сентября.

Чемпионат Европы по волейболу проходит в Италии, Болгарии, Северной Македонии и Израиле. Со стадии полуфинала все матчи проводят в Риме.

источник: «Советский спорт»
Сборная Польши вышла в финал чемпионата Европы по волейболу
Словения не смогла остановить фаворита.
14.09.2023 21:37
Волейбол
автор: Максим Скороходов
Гамова - о словах Путина про Олимпиаду: ни на кого нельзя оказывать давления
Экс-волейболистка заявила, что всегда склонялась к участию в Играх. 
14.09.2023 16:40
Волейбол
автор: Элина Бурина
Гамова — о российском волейболе: если всё так и продолжится — перспективы не радужные
Двукратная чемпионка мира отметила, что внутренний чемпионат пока держится на уровне. 
14.09.2023 16:29
Волейбол
автор: Элина Бурина
Американский волейболист Андерсон ушел из «Зенита»
В минувшем сезоне клуб занял четвёртое место в Суперлиге.
14.09.2023 15:02
Волейбол
автор: Александр Поволоцкий
«Убирают из-за конкуренции». Гамова – о допуске России до международных турниров
Мнение двукратной чемпионки мира по волейболу.
14.09.2023 12:46
Волейбол
автор: Виталий Овсянников
Мать волейболистки Антроповой рассказала о невызове дочери в сборную России на МЧМ
Спортсменка дебютировала на чемпионате Европы за другую страну.
13.09.2023 12:21
Волейбол
автор: Александр Поволоцкий
Екатерина Антропова рассказала, когда может продолжить карьеру в российском чемпионате
Спортсменка родилась в Исландии.
13.09.2023 12:07
Волейбол
автор: Александр Поволоцкий
«В России обо мне никто и не знал». Волейболист Антонов – о выступлении за Италию
«В России обо мне никто и не знал». Волейболист Антонов – о выступлении за Италию
В 2016 году он завоевал серебро на Олимпиаде.
13.09.2023 08:41
Волейбол
автор: Виталий Овсянников
Капитан сборной Украины по волейболу: на чемпионате Европы играем как говно, лучше поехать домой
Финальный матч ЧЕ состоится 16 сентября.
05.09.2023 08:11
Волейбол
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.