Сборная Италии стала финалистом чемпионата Европы по волейболу 

Национальная команда Италии вышла в финал чемпионата Европы по волейболу 2023 года.
В полуфинальном матче соревнований подопечные Фердинандо де Джорджи одержали победу над сборной Франции со счётом 3:0 (25:21, 25:19, 25:23).
В финале чемпионата Европы сборная Италии встретится с национальной командой Польши, которая ранее обыграла словенцев со счётом 3:1 (23:25, 25:21, 25:20, 25:21). Матч состоится в субботу, 16 сентября.
Чемпионат Европы по волейболу проходит в Италии, Болгарии, Северной Македонии и Израиле. Со стадии полуфинала все матчи проводят в Риме.
источник: «Советский спорт»