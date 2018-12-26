Алексей Спиридонов: Получаю удовольствие от того, что играю с первых минут - Советский спорт
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Волейбол26 декабря 2018 23:44Источник: «Р-Спорт»

Алексей Спиридонов: Получаю удовольствие от того, что играю с первых минут

Волейболист казанского «Зенита» Алексей Спиридонов – о победе над командой «Газпром-Югра» (3:1) в чемпионате России.

– Я получаю удовольствие от того, что играю с первых минут. Любой игрок будет получать удовольствие от того, что просто получает игровую практику, а когда еще побеждаешь хорошего соперника, то можно порадоваться немножко. А завтра думать о том, как Ярославль обыграть.

Ощущаю, что прибавляю с каждой игрой. Это нормальное явление. Я получаю много игровой практики, и я обязан прибавлять. Я по себе вижу, что находится игровой ритм, чувство мяча. Ты его не боишься, хочешь его получать. Это приятное ощущение, – приводит слова Спиридонова «Р-Спорт».

Напомним, Спиридонов в игре с «Газром-Югрой» набрал 15 очков, проведя матч без замен.

#вк зенит-казань#вк газпром-югра#спиридонов алексей
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