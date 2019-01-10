Определились все участники мужского и женского чемпионатов Европы 2019 года

Волейбол 10 января 2019 15:35 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Европейская Конфедерация волейбола (ЕКВ) опубликовала всех участников женского и мужского чемпионатов Европы, которые пройдут в 2019 году.

Мужской чемпионат Европы пройдет с 12 по 29 сентября во Франции, Словении, Бельгии и Нидерландах.

В турнире примут участие: Австрия, Беларусь, Бельгия, Болгария, Германия, Нидерланды, Греция, Испания, Италия, Македония, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Черногория, Чехия, Эстония.

Женский чемпионат Европы состоится с 23 августа по 8 сентября в Турции, Польше, Венгрии и Словакии.

В нем примут участие: Азербайджан, Беларусь, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Нидерланды, Греция, Испания, Италия, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Швейцария, Эстония.