Казанский «Зенит» выиграл третий матч в Лиге чемпионов - Советский спорт
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Волейбол16 января 2019 19:42Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Казанский «Зенит» выиграл третий матч в Лиге чемпионов

В Анкаре завершился матч третьего тура группового этапа волейбольной Лиги чемпионов.

Казанский «Зенита» в гостях обыграл турецкий «Халкбанк» со счетом 3:1 (25:15, 25:18, 24:26, 25:22).

«Зенит» добился третьей победы в трех матчах. Казанская команда возглавляет группу, имея в активе девять очков.

На втором месте идет «Франкфурт» (4 очка), третий – «Роеселаре» (3), четвертый – «Халкбанк» (2).

#вк зенит-казань#вк халкбанк#мужская лига чемпионов
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