Казанский «Зенит» выиграл третий матч в Лиге чемпионов

В Анкаре завершился матч третьего тура группового этапа волейбольной Лиги чемпионов.
Казанский «Зенита» в гостях обыграл турецкий «Халкбанк» со счетом 3:1 (25:15, 25:18, 24:26, 25:22).
«Зенит» добился третьей победы в трех матчах. Казанская команда возглавляет группу, имея в активе девять очков.
На втором месте идет «Франкфурт» (4 очка), третий – «Роеселаре» (3), четвертый – «Халкбанк» (2).
Все! Победа!— Зенит-Казань⚡️ (@volleyzenit) 16 января 2019 г.
Двумя блоками выигрываем четвертую партию, а вместе с ним и матч😎
🇹🇷1-3🇷🇺 (15:25, 18:25, 26:24, 22:25)#CLVolleyM #5ZEN pic.twitter.com/9rUi6vxaRO