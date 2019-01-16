Казанский «Зенит» выиграл третий матч в Лиге чемпионов

Волейбол 16 января 2019 19:42 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

В Анкаре завершился матч третьего тура группового этапа волейбольной Лиги чемпионов.

Казанский «Зенита» в гостях обыграл турецкий «Халкбанк» со счетом 3:1 (25:15, 25:18, 24:26, 25:22).

«Зенит» добился третьей победы в трех матчах. Казанская команда возглавляет группу, имея в активе девять очков.

На втором месте идет «Франкфурт» (4 очка), третий – «Роеселаре» (3), четвертый – «Халкбанк» (2).