Стали известны соперники российских волейболистов на групповом этапе ЧЕ-2019

Волейбол 16 января 2019 21:30 Источник: «Советский спорт»

Мужская сборная России по волейболу узнала своих соперников на групповом этапе чемпионата Европы 2019 года.

По результатам жеребьевки, состоявшейся сегодня в Брюсселе, российская команда попала в группу С и встретится со сборными Белоруссии, Македонии, Словении, Турции и Финляндии. Матчи группы С пройдут в Любляне (Словения).

Добавим, что в группу A попали сборные Франции, Италии, Болгарии, Португалии, Греции и Румынии. Группу B составили команды Бельгии, Сербии, Германии, Словакии, Испании и Австрии. В группе D между собой сыграют волейболисты из Голландии, Польши, Чехии, Эстонии, Украины и Черногории.

Чемпионат Европы по волейболу пройдет 13-29 сентября в Бельгии, Нидерландах, Словении и Франции.