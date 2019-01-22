Дарья Малыгина: Смотришь на уровень мирового волейбола - такого нет в России

Волейбол 22 января 2019 11:31 Источник: ВК «Динамо-Казань» Автор: Сметанникова Дарья

Диагональная казанского «Динамо» Дарья Малыгина порассуждала на тему уровня российского волейбола, сравнив его с мировым.

«Когда ты хотя бы ездишь со сборной на различные турниры, то видишь команды других стран, видишь уровень мирового волейбола. И такого нет в России… Уровень там просто космический! Люди там бьют, пуляют, атакуют с такой мощью!.. У нас в России просто очень мало таких игроков. Разве что в Москве Наталия Гончарова бьет тоже прилично.

У нас делают ставку на выигрыш международных турниров, на Лигу чемпионов – но это только топ-клубы. А в остальных командах просто нет тренеров, которые могли бы воспитать молодых игроков, научить и заставить их играть. У нас, наверное, только одна команда, где хорошо готовят молодых игроков, – «Заречье-Одинцово». Ну и везде проблемой остается, конечно, еще финансовый вопрос», - приводит слова Малыгиной пресс-служба клуба.