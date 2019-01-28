Стало известно расписание матчей мужской сборной России на ЧЕ-2019

Волейбол 28 января 2019 18:01 Источник: CEV Автор: Сметанникова Дарья

Чемпионат Европы по волейболу среди мужских команд пройдет с 13 по 29 сентября в Бельгии, Голландии, Словении и Франции.

Мужская сборная России узнала расписание чемпионата Европы-2019. Свои матчи в группе С россияне проведут с Любляне (Словения).

Расписание матчей сборной России в группе С

12 сентября. Турция – Россия

13 сентября. Беларусь – Россия

14 сентября. Македония – Россия

16 сентября. Россия – Финляндия

18 сентября. Словения – Россия

В плей-офф ЧЕ-2019 выйдут четыре лучшие команды из подгруппы. За выход в четвертьфинал сборные группы С сыграют с сильнейшими из группы А, куда входят Франция, Болгария, Греция, Румыния, Португалия и Италия.