Стало известно расписание матчей мужской сборной России на ЧЕ-2019

Чемпионат Европы по волейболу среди мужских команд пройдет с 13 по 29 сентября в Бельгии, Голландии, Словении и Франции.
Мужская сборная России узнала расписание чемпионата Европы-2019. Свои матчи в группе С россияне проведут с Любляне (Словения).
Расписание матчей сборной России в группе С
12 сентября. Турция – Россия
13 сентября. Беларусь – Россия
14 сентября. Македония – Россия
16 сентября. Россия – Финляндия
18 сентября. Словения – Россия
В плей-офф ЧЕ-2019 выйдут четыре лучшие команды из подгруппы. За выход в четвертьфинал сборные группы С сыграют с сильнейшими из группы А, куда входят Франция, Болгария, Греция, Румыния, Португалия и Италия.