Шляпников покинул пост главного тренера мужской сборной России

Волейбол 14 февраля 2019 17:54 Источник: Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) Автор: Сметанникова Дарья

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) сообщила, что с поста главного тренера мужской сборной ушел Сергей Шляпников.

Шляпников, возглавляющий сборную России с зимы 2017 года, назначен на должность руководителя программы подготовки мужской команды к чемпионату мира 2022 года.

«ВФВ предложила Сергею Шляпникову возглавить долгосрочную программу подготовки мужской сборной команды России к чемпионату мира 2022 года. Шляпников ответил согласием. Президиум удовлетворил заявление Шляпникова о переводе с поста главного тренера на должность руководителя программы подготовки мужской команды России к чемпионату мира 2022 года», - сообщил президент ВФВ Станислав Шевченко.

Президиум Федерации поручил экспертному совету предоставить до 1 марта список возможных кандидатов на должность главного тренера мужской сборной России.