Мужскую сборную России по волейболу может возглавить иностранный тренер - Советский спорт
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Волейбол15 февраля 2019 14:17Источник: Информационное Агентство России ТАССАвтор: Сметанникова Дарья

Мужскую сборную России по волейболу может возглавить иностранный тренер

Накануне Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) отстранила Сергея Шляпникова от должности главного тренера мужской сборной России.

Президент ВФВ Станислав Шевченко сообщил, что мужскую сборную России может возглавить иностранный специалист.

«Иностранные специалисты тоже будут претендовать на вакантный пост. Что касается тренерского штаба, то пока нет ясности, останется ли он или нет после ухода Сергея Шляпникова. Решение примет будущий главный тренер», - цитирует Шляпникова ТАСС.

Президиум Федерации поручил экспертному совету предоставить до 1 марта список возможных кандидатов на должность главного тренера мужской сборной России.

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