Двукратная олимпийская чемпионка упала в обморок во время прямого эфира (видео) Жаклин Карвальо давала видеоинтервью во время матча чемпионата Бразилии.

Двукратная олимпийская чемпионка по волейболу Жаклин Карвальо потеряла сознание во время прямого эфира.

35-летняя волейболистка давала интервью во время матча бразильской Суперлиги, но упала в обморок во время разговора.

Журналисты из Бразилии сообщают, что причиной обморока Карвальо могла спровоцировать духота в помещении.