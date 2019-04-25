Двукратная олимпийская чемпионка упала в обморок во время прямого эфира (видео)

Двукратная олимпийская чемпионка по волейболу Жаклин Карвальо потеряла сознание во время прямого эфира.
35-летняя волейболистка давала интервью во время матча бразильской Суперлиги, но упала в обморок во время разговора.
Журналисты из Бразилии сообщают, что причиной обморока Карвальо могла спровоцировать духота в помещении.
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