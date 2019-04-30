Яковлев и Рифелли вошли в тренерский штаб мужской сборной России - Советский спорт
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30 апреля 2019 13:40ВолейболСметанникова Дарья

Яковлев и Рифелли вошли в тренерский штаб мужской сборной России

В марте 2019 года главным тренером мужской сборной России по волейболу стал финн Туомас Саммельвуо.

Президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко сообщил о новых специалистах в тренерском штабе Саммельвуо.

«Тренерский штаб утвержден президиумом. Его возглавил Туомас Саммельвуо, также туда вошли Роман Яковлев и Клаудио Рифелли, генеральным менеджером команды утвержден Сергей Тетюхин», - цитирует Шевченко ТАСС.

Яковлев входит в тренерский штаб новоуренгойского «Факела», а Рифелли является помощником Саммельвуо в кемеровском «Кузбассе».

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