Вербов и Сиденко возглавили вторую мужскую сборную России

Президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко сообщил, что Алексей Вербов и Константин Сиденко возглавили вторую мужскую сборную России.
«Сборную, которая поедет на Универсиаду, возглавят Вербов и Сиденко», - цитирует Шевченко ТАСС.
Сиденко в настоящее время является главным тренером уфимского «Урала». Вербов завершает карьеру в конце сезона и возглавит сборную России на Универсиаде.
Вторая сборная России по волейболу выступит на Универсиаде-2019 в Неаполе, которая пройдет с 3 по 14 июля.
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