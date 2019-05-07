Наставник «Кузбасса»: «Зенит» приехал на игру совершенно другой командой

Главный тренер кемеровского «Кузбасса» Олег Миканович высказался после поражения от казанского «Зенита» в третьем матче финала плей-офф российской суперлиги – 0:3 (20:25, 21:25, 19:25).
«Мы знали, что Казань приедет совершенно другой командой в Кемерово, так и получилось. Они приехали абсолютно по-другому настроенные.
Может быть, на ребят повлияло, что две игры в Казани мы выиграли, а дома при своих болельщиках не удалось показать ту игру, которая была в первых двух матчах. Готовимся к завтрашнему матчу», – сказал специалист клубной пресс-службе.
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