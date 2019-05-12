Россиянки выиграли этап Мирового тура по пляжному волейболу

Россиянки Ксения Дабижа и Дарья Рудых стали победительницами этапа Мирового тура во Вьетнаме.
В финале Дабижа и Рудых обыграли соотечественниц Екатерину Сырцеву и Александру Моисееву со счетом 21:16, 21:16.
В матче за третье место японки Юкако Сузуки и Юи Нагата победили румынок Беату Вайду и Иоану-Александру Ордян – 21:19, 21:17.
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