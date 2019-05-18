«Новара» впервые выиграла женскую Лигу чемпионов

В финале женской Лиги чемпионов по волейболу итальянская «Новара» обыграла соотечественников из «Конельяно» – 3:1 (25:18, 25:17, 14:25, 25:22).
Это первая победа «Новары» в Лиге чемпионов. До этого клуб выигрывал Кубок ЕКВ в 2013 году.
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