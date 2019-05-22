Россиянки проиграли команде Доминиканской Республики в первом раунде Лиги наций

Сборная России проиграла команде Доминиканской Республики со счетом 1:3 (21:25, 25:22, 18:25, 26:28) в предпоследнем матче первого дня Лиги наций.
В составе сборной России самой результативной стала Маргарита Курило, набравшая 20 очков. Мария Халецкая набрала 15 очков.
Следующим матч российская команда проведет 22 мая против сборной Китая. Начало встречи в 23:00 мск.
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