Россиянки проиграли команде Доминиканской Республики в первом раунде Лиги наций - Советский спорт
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22 мая 2019 07:38ВолейболСметанникова Дарья

Россиянки проиграли команде Доминиканской Республики в первом раунде Лиги наций

В Бразилии проходит стартовый этап волейбольной Лиги наций.

Сборная России проиграла команде Доминиканской Республики со счетом 1:3 (21:25, 25:22, 18:25, 26:28) в предпоследнем матче первого дня Лиги наций.

В составе сборной России самой результативной стала Маргарита Курило, набравшая 20 очков. Мария Халецкая набрала 15 очков.

Следующим матч российская команда проведет 22 мая против сборной Китая. Начало встречи в 23:00 мск.

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