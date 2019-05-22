Тренер сборной России: В матче с Доминиканой мы показали отличный уровень волейбола

Тренер сборной России Александр Красильников подвел итог матча против Доминиканы.
«Наша команда состоит из молодых игроков, но в этом первом матче они показали отличный уровень волейбола. Конечно, я хотел бы выиграть этот первый матч, но, к сожалению, мы этого не сделали», - приводит слова Красильникова пресс-служба Международной федерации волейбола.
Следующим матч российская команда проведет 22 мая против сборной Китая. Начало встречи в 23:00 по московскому времени.
Действующим победителем Лиги наций является сборная США.
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