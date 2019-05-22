Тренер сборной России: В матче с Доминиканой мы показали отличный уровень волейбола Женская сборная России проиграла команде Доминиканской Республики (1-3) в стартовом матче первого этапа Лиги наций, который проходит в Бразилии.

Тренер сборной России Александр Красильников подвел итог матча против Доминиканы.

«Наша команда состоит из молодых игроков, но в этом первом матче они показали отличный уровень волейбола. Конечно, я хотел бы выиграть этот первый матч, но, к сожалению, мы этого не сделали», - приводит слова Красильникова пресс-служба Международной федерации волейбола.

Следующим матч российская команда проведет 22 мая против сборной Китая. Начало встречи в 23:00 по московскому времени.

Действующим победителем Лиги наций является сборная США.