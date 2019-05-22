Маргарита Курило: Уровень волейбола в Лиге наций отличается от чемпионата России - Советский спорт
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22 мая 2019 11:35ВолейболСметанникова Дарья

Маргарита Курило: Уровень волейбола в Лиге наций отличается от чемпионата России

Российские волейболистки потерпели поражение в первом матче этапа Лиги наций.

Сборная России проиграла команде Доминиканской Республики (1-3) в стартовом матче группового этапа Лиги наций.

Волейболиста Маргарита Курило подвела итог матча. Россиянка, набрав 20 очков, стала самой результативной в составе национальной команды.

«Это был мой первый матч за сборную России, но я очень довольна. Этот уровень волейбола сильно отличается от нашего национального чемпионата в России», - цитирует Курило пресс-служба Международной федерации волейбола.

Следующим матч российская команда проведет 22 мая против сборной Китая. Начало встречи в 23:00 мск.

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