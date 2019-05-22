Маргарита Курило: Уровень волейбола в Лиге наций отличается от чемпионата России

Сборная России проиграла команде Доминиканской Республики (1-3) в стартовом матче группового этапа Лиги наций.
Волейболиста Маргарита Курило подвела итог матча. Россиянка, набрав 20 очков, стала самой результативной в составе национальной команды.
«Это был мой первый матч за сборную России, но я очень довольна. Этот уровень волейбола сильно отличается от нашего национального чемпионата в России», - цитирует Курило пресс-служба Международной федерации волейбола.
Следующим матч российская команда проведет 22 мая против сборной Китая. Начало встречи в 23:00 мск.
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