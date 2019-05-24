Россия проиграла Бразилии в Лиге наций

Женская сборная России по волейболу потерпела второе поражение в Лиге наций.
В третьем матче первого тура, который проходит в Бразилии российская команда проиграла хозяйкам. Матч завершился в трех сетах со счетом 25:15, 25:17, 25:14. Самой результативной в сборной России стала Маргарита Курило, на счету которой 12 очков.
Напомним, ранее сборная России проиграла Доминиканской республике (1-3) и одержала победу над Китаем (3-1). После первого тура Россия занимает 12-е место.
Во втором туре Россия сыграет в Анкаре с Германией (28 мая), Японией (29 мая) и Турцией (30 мая).
Бразилиа (Бразилия)
Лига наций
Женщины
1-й тур
3-й матч
Бразилия – Россия – 3-0 (25:15, 25:17, 25:14)
Бразилия: Гедеш (17), Леао (9). Гимараеш (9).
Россия: Курило (12). Кузнецова (7). Ефимова (6).
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