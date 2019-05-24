Россия проиграла Бразилии в Лиге наций Самой результативной в российской команде стала Маргарита Курило.

Женская сборная России по волейболу потерпела второе поражение в Лиге наций.

В третьем матче первого тура, который проходит в Бразилии российская команда проиграла хозяйкам. Матч завершился в трех сетах со счетом 25:15, 25:17, 25:14. Самой результативной в сборной России стала Маргарита Курило, на счету которой 12 очков.

Напомним, ранее сборная России проиграла Доминиканской республике (1-3) и одержала победу над Китаем (3-1). После первого тура Россия занимает 12-е место.

Во втором туре Россия сыграет в Анкаре с Германией (28 мая), Японией (29 мая) и Турцией (30 мая).

Бразилиа (Бразилия)

Лига наций

Женщины

1-й тур

3-й матч

Бразилия – Россия – 3-0 (25:15, 25:17, 25:14)

Бразилия: Гедеш (17), Леао (9). Гимараеш (9).

Россия: Курило (12). Кузнецова (7). Ефимова (6).