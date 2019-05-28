Российские волейболистки потерпели третье поражение в Лиге наций

Женская сборная России проиграла команде Германии со счетом 0:3 (14:25, 21:25, 20:25).
Российские волейболистки потерпели третье поражение в четырех матчах Лиги наций. Ранее россиянки уступили сборным Доминиканы (1:3) и Бразилии (0:3), а также обыграли Китай (3:1).
Для сборной Германии эта победа стала первой на турнире.
Завтра, 29 мая, сборная России сыграет с командой Японии, а немки встретятся с Турцией.
Напомним, что после первого этапа Лиги наций женская сборная России занимала 12-е место. В финальный раунд турнира выйдут шесть команд. Финал Лиги наций пройдет с 3 по 7 июля в Нанкине (Китай).
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