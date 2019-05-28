Российские волейболистки потерпели третье поражение в Лиге наций - Советский спорт
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28 мая 2019 15:57ВолейболСметанникова Дарья

Российские волейболистки потерпели третье поражение в Лиге наций

В Анкаре (Турция) состоялся матч второго этапа Лиги наций по волейболу.

Женская сборная России проиграла команде Германии со счетом 0:3 (14:25, 21:25, 20:25).

Российские волейболистки потерпели третье поражение в четырех матчах Лиги наций. Ранее россиянки уступили сборным Доминиканы (1:3) и Бразилии (0:3), а также обыграли Китай (3:1).

Для сборной Германии эта победа стала первой на турнире.

Завтра, 29 мая, сборная России сыграет с командой Японии, а немки встретятся с Турцией.

Напомним, что после первого этапа Лиги наций женская сборная России занимала 12-е место. В финальный раунд турнира выйдут шесть команд. Финал Лиги наций пройдет с 3 по 7 июля в Нанкине (Китай).

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