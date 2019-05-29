Женская сборная России по волейболу проиграла Японии в Лиге наций

Женская сборная России по волейболу потерпела поражение от Японии (1-3) в матче второй недели Лиги наций в Анкаре.
Самой результативной в составе российской команды стала Маргарита Курило, набравшая 22 очка.
Напомним, накануне Россия проиграла Германии в трех сетах (0-3). Теперь у команды одна победа в пяти матчах и предпоследнее 15-е место.
В заключительном матче на этой неделе 30 мая Россия сыграет с Турцией.
Анкара (Турция)
Лига наций
Женщины
2-я неделя
2-й тур
Япония – Россия – 3-1 (25:22, 23:25, 25:18, 26:24)
Япония: Шиннабе (17). Ишии (17). Акутагава (15).
Россия: Курило (22). Халецкая (13). Лазаренко (12). Юринская (12).
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