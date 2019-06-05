Женская сборная России проиграла Сербии в Лиге наций

Таким образом, россиянки потерпели седьмое поражение на турнире.
Ранее сборная России проиграла командам Доминиканской республики (1-3), Бразилии (0-3), Германии (0-3), Японии (1-3), Турции (0-3) и Бельгии (0-3), победила сборную Китая (3-1). Россиянки в восьми матчах набрали три очка и занимают только 15-е место в турнирной таблице.
В следующем туре российские волейболистки 6 июня сыграют против команды Польши.
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