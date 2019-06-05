Женская сборная России проиграла Сербии в Лиге наций - Советский спорт
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05 июня 2019 20:29ВолейболСпирин Дмитрий

Женская сборная России проиграла Сербии в Лиге наций

Женская сборная России по волейболу проиграла команде Сербии со счетом 1-3 (25:22, 18:25, 11:25, 22:25) в восьмом матче предварительного этапа Лиги наций.

Таким образом, россиянки потерпели седьмое поражение на турнире.

Ранее сборная России проиграла командам Доминиканской республики (1-3), Бразилии (0-3), Германии (0-3), Японии (1-3), Турции (0-3) и Бельгии (0-3), победила сборную Китая (3-1). Россиянки в восьми матчах набрали три очка и занимают только 15-е место в турнирной таблице.

В следующем туре российские волейболистки 6 июня сыграют против команды Польши.

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