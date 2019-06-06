Лига наций. Россиянки проиграли Польше в пяти сетах - Советский спорт
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06 июня 2019 20:49ВолейболКоноплев Александр

Лига наций. Россиянки проиграли Польше в пяти сетах

Россиянки проиграли восьмой матч в Лиге наций.

В матче предварительного раунда женской Лиги наций сборная Польши обыграла команду России в пяти сетах – 3-2 (25:23, 24:26, 25:27, 25:20, 15:9).

Больше всех очков набрала полячка Мальвина Смаржек – 33.

Ранее сборная России проиграла Доминиканской республике (1-3), Бразилии (0-3), Германии (0-3), Японии (1-3), Турции (0-3), Бельгии (0-3), Сербии (1-3), но победила сборную Китая (3-1). После девяти матчей россиянки занимают 14-е место из 16 команд, набрав четыре очка.

В следующем матче россиянки сыграют с Южной Кореей. Встреча пройдет 11 июня.

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