Лига наций. Россиянки проиграли Польше в пяти сетах

В матче предварительного раунда женской Лиги наций сборная Польши обыграла команду России в пяти сетах – 3-2 (25:23, 24:26, 25:27, 25:20, 15:9).
Больше всех очков набрала полячка Мальвина Смаржек – 33.
Ранее сборная России проиграла Доминиканской республике (1-3), Бразилии (0-3), Германии (0-3), Японии (1-3), Турции (0-3), Бельгии (0-3), Сербии (1-3), но победила сборную Китая (3-1). После девяти матчей россиянки занимают 14-е место из 16 команд, набрав четыре очка.
В следующем матче россиянки сыграют с Южной Кореей. Встреча пройдет 11 июня.
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