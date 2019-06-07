Россияне обыграли Португалию в Лиге наций

Мужская сборная России по волейболу обыграла в Уфе команду Португалии – 25:19, 25:22, 25:20.
Самым результативным стал россиянин Дмитрий Волков, набравший 15 очков – десять в атаке, три на блоке, два на подаче.
8 июня Россия сыграет в Уфе со сборной США. В предыlдущих матчах Россия обыграла Японию (3-1) и Сербию (3-2).
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