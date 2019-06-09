Россия обыграла Италию в Уфе

Мужская сборная России по волейболу обыграла Италии со счетом 3-0 (29:27, 25:16, 25:18). Это третья победа подопечных Туомаса Саммелвуо на домашнем этапе Лиги наций в Уфе.
Самым результативным игроком в матче стал диагональный Виктор Полетаев, набравший 17 очков.
Ранее россияне обыграли в Уфе Португалию и США (оба матча 3-0).
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