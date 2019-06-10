Российские волейболисты Сиволап и Ярзуткин вышли в финал этапа Мирового тура в Бадене В Бадене (Австрия) проходит этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «1 звезда».

Российские волейболисты Максим Сиволап и Артем Ярзуткин вышли в финал этапа Мирового тура. В полуфинале россияне обыграли испанцев Алехандро Уэрту и Сезара Менендеса со счетом 2:1 (17:21, 21:18, 15:10).

В финале Мирового тура Сиволап и Ярзуткин сыграют с Клеменсом Допплером и Александром Хорстом из Австрии. В матче за бронзу сразятся Уэрта и Менендес против еще одной австрийской пары Александр Хубер/Кристоф Дресслер.

Другие российские пары Алексей Гусев/Павел Шустров снялись с турнира в ходе первого матча. Петр Бахнарь/Юрий Богачев в 1/8 финала проиграли Уэрте и Менендесу.