Российские волейболисты Сиволап и Ярзуткин вышли в финал этапа Мирового тура в Бадене

Российские волейболисты Максим Сиволап и Артем Ярзуткин вышли в финал этапа Мирового тура. В полуфинале россияне обыграли испанцев Алехандро Уэрту и Сезара Менендеса со счетом 2:1 (17:21, 21:18, 15:10).
В финале Мирового тура Сиволап и Ярзуткин сыграют с Клеменсом Допплером и Александром Хорстом из Австрии. В матче за бронзу сразятся Уэрта и Менендес против еще одной австрийской пары Александр Хубер/Кристоф Дресслер.
Другие российские пары Алексей Гусев/Павел Шустров снялись с турнира в ходе первого матча. Петр Бахнарь/Юрий Богачев в 1/8 финала проиграли Уэрте и Менендесу.
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