Российские волейболистки прервали семиматчевую серию поражений в Лиге наций, обыграв Южную Корею

Женская сборная России обыграла команду Южной Кореи со счетом 3-1 (25:23, 15:25, 25:20, 25:17).
Отметим, что ранее сборная России потерпела семь поражений в Лиге наций. В следующем матче россиянки 12 июня сыграют с командой Болгарии.
В турнирной таблице Лиги наций сборная России занимает 14-е место, имея в активе семь очков. В финальный раунд Лиги наций пройдет шесть команд, включая сборную Китая (хозяин финала).
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